Miano, scacco al clan Balzano: eseguiti cinque fermi per racket

NAPOLI. Che il clan Balzano fosse in procinto di rialzare la testa lo si era già capito alla fine della scorsa primavera, quando nel giro di poche settimane si erano susseguite una lunga serie di scarcerazioni eccellenti. Una volta ricompattatosi, il gruppo malavitoso di “abbascio Miano” si è subito rimesso al “lavoro” e lo ha fatto in uno dei suoi ambiti privilegiati: quello del racket, vero spauracchio per commercianti e imprenditori di tutta la periferia nord di Napoli. In questi mesi gli investigatori dell’Antimafia non ha però mai abbassato al testa e nel tardo...