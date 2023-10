È sbarcata nel porto di Napoli la nave Ong “Aita Mari" con a bordo 68 migranti, tra i quali cinque minori non accompagnati (due siriani e tre egiziani) il più piccolo dei quali ha dodici anni. I cinque minorenni sono stati subito portati all'Ospedale del Mare per i controlli di rito. Gli adulti, 57 uomini e 6 donne, sono prevalentemente di nazionalità siriana, bengalese ed egiziana. Lo sbarco non ha presentato particolari criticità e tutto si è svolto regolarmente.

«Anche lo sbarco di oggi - commenta l'assessore al Welfare del Comune di Napoli Luca Trapanese che ha sentito i dirigenti dell'assessorato sul posto - testimonia che il modello messo in piedi dal Prefetto funziona bene. Una rete che coinvolge Asl, Procura dei Minori, Comune di Napoli, Regione Campania, Croce Rossa e Caritas. Da piu parti - sottolinea l'assessore - ci viene riconosciuto che il nostro sistema di presa in carico dei migranti funziona bene perché ben organizzato e con tempi di smistamento molto celeri a differenza di quanto accade altrove».