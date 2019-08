NAPOLI. La fortuna bacia Frattaminore. MillionDay, il gioco numerico a quota fissa di Lottomatica, si conferma un gioco di successo. La dea bendata questa volta ha toccato il Lazio (Ferentino nel Frusinate), la Toscana (Cecina in provincia di Livorno) e la Campania (Frattaminore nel Napoletano) dove nei giorni tra il 14 e il 15 agosto, sono arrivate arrivata la 73esima, la 74esima e la 75esima vincita da un milione di euro. I fortunati giocatori hanno indovinato la combinazione dei 5 numeri vincenti e hanno realizzato così il sogno di vincere 1 milione di euro giocando solo 1 euro. Con la vincita del 13 agosto (la 72esima), la settimana di Ferragosto è stata una settimana molto fortunata con ben 4 vincite milionarie in pochi giorni. Dal giorno del lancio il MillionDAY ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 185 milioni e 119 mila euro, con 21.742 vincite da 1.000 euro.