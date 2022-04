NAPOLI. Martedì pomeriggio gli agenti del commissariato VastoArenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Novara sono stati chiamati da alcuni passanti i quali hanno segnalato una lite all’interno di una struttura alberghiera. I poliziotti, giunti sul posto, sono saliti in una delle camere dalla quale, poco prima, avevano udito delle forti urla e, nel corridoio, hanno trovato una donna riversa al suolo e in forte stato di agitazione, la quale ha raccontato di essere stata minacciata di morte da un uomo, probabilmente armato che si era chiuso in camera. Gli agenti hanno raggiunto e bloccato l’uomo trovandolo in possesso di una pistola replica Ruger priva di tappo rosso, una pistola a salve con 25 cartucce e 3 coltelli con le lame lunghe 8, 18 e 20 centimetri. M.S., 52enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per minaccia aggravata e porto di armi e oggetti atti ad offendere. Sempre martedì pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in vico della Calce, a Materdei, per una segnalazione di lite familiare. I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da due dipendenti di un centro antiviolenza le quali hanno raccontato che, poco prima, erano state contattate telefonicamente da una donna la quale aveva rivelato loro di essere vittima di violenza da parte del marito. Gli agenti, una volta entrati nell’appartamento, hanno bloccato l’uomo mentre la vittima ha raccontato di essere stata aggredita e minacciata di morte con una mannaia, come già avvenuto in diverse occasioni, per futili motivi anche in presenza dei figli minori. L’uomo, un 32enne nigeriano, è stato quindi arrestato per maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli e minacce aggravate; infine, la mannaia è stata sequestrata.