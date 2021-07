Il questore di Napoli ha emesso 18 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive calcistiche, per periodi da 1 a 5 anni, nei confronti di altrettanti appartenenti alla tifoseria dell'Fc Giugliano 1928, club calcistico con sede a Giugliano in Campania.

I Daspo sono stati emessi con riferimento a «una serie di azioni violente nei confronti della dirigenza, dello staff tecnico e dei calciatori per influenzare le scelte tecniche della compagine sportiva e per costringere l'attuale dirigenza della società a dimettersi», azioni «poste in essere da febbraio a giugno».

La squadra, che nella stagione 2020-2021 ha militato in Serie D, è arrivata all'ultimo posto in classifica ed è stata retrocessa in Eccellenza.