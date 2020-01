NAPOLI. Giovani in sella a scooter che girerebbero armati per Soccavo, minacce e intimidazioni in strada e sulla rete, movimenti negli ambienti malavitosi anche tra Bagnoli e Pianura. È uno scenario cupo quello attuale nell’area flegrea dopo mesi e mesi di relativa pax di camorra. Secondo gli investigatori più esperti la tensione registrata negli ultimi giorni, se dovesse continuare, deriverebbe dall’assenza al momento di un clan nettamente più forte degli altri.