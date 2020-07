PORTICI. I carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 26enne del posto.

Allarmati dal 112, i militari sono andati nell’appartamento del giovane perché era in corso - come spesso accadeva ultimamente – una lite in famiglia.

I carabinieri hanno trovato il 26enne con ancora il coltello da cucina in mano. Stava minacciando la madre convivente di uccidere lei e gli altri familiari presenti.

Convinto dai militari, l’uomo ha buttato l’arma ed è stato arrestato. Il 26enne è stato condotto al carcere in attesa di giudizio.