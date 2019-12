NAPOLI. Minore in sala scommesse, carabinieri sanzionano titolare per 20mila euro nel quartiere Pendino. I militari della compagnia Stella, durante un controllo disposto dal Comando provinciale di Napoli, hanno ispezionato un centro scommesse. In piena mattina vi hanno sorpreso un 16enne che stava scommettendo su partite di calcio. Il gestore del centro, un 25enne, è stato sanzionato per 20mila euro. Nel corso del servizio in quel quartiere i militari hanno inoltre svolto controlli alla circolazione stradale per garantirne la sicurezza. Hanno elevato sanzioni per guida senza patente, assenza di assicurazione o revisione, mancato uso del casco e mancata esibizione di documenti e hanno sottoposto a sequestro amministrativo 2 scooter e ritirato 2 patenti. Circa 30 le persone controllate per strada e identificate.