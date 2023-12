Movimentato inseguimento di un minorenne evaso da una casa di comunità, conclusosi con la sua cattura, quello che ha visto potagonisti gli agenti della Digos della Questura di Avellino. Il ragazzo, 17 anni di Grumo Nevano, in provincia di Napoli, è stato intercettato a Quadrelle, in provincia di Avellino, mentre percorreva a piedi la strada che dal cimitero conduce fuori paese. A scopo intimidatorio, sono stati esplosi dai poliziotti alcuni colpi di pistola. Nel corso dell'inseguimento un agente è caduto riportando una frattura al ginocchio, mentre un altro si è slogato un piede nel corso della colluttazione per bloccare il fuggitivo. Il minorenne era evaso nell'agosto scorso dalla casa famiglia di Quarto, in provincia di Napoli, cui era stato affidato dal tribunale dei minorenni di Napoli.