«Le toccanti parole dei carabinieri che hanno scortato in ospedale un bambino di un anno in arresto cardiaco, bloccato nel traffico insieme ai genitori, salvandogli la vita, testimoniano senso del dovere e passione di tanti uomini e donne in divisa. A loro la nostra gratitudine». Lo scrive su Twitter la premier Giorgia Meloni postando l'intervista ai due carabinieri che ieri a Napoli hanno scortato l'auto dei genitori di un neonato in arresto cardiaco sino all'Ospedale, Villa Betania, dove i medici sono riusciti a salvargli la vita.