NAPOLI. “San Gennaro pensaci tu”, Napoli attende che si ripeta il prodigio. Come ogni anno inizieranno mercoledì 18 settembre i Riti Solenni per la festività di San Gennaro, Patrono di Napoli e della Campania. C’è grande attesa e fermento per l’evento che rappresenta ancora una speranza e un conforto soprattutto per i napoletani d’oltreoceano che potranno seguire in tempo reale le celebrazioni grazie alla cortese disponibilità della emittente televisiva Canale 21, in sinergia con MariaTv Provider Streaming di Beinette-Cuneo.