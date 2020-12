L'organizzazione della mobilità in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza per le scuole secondarie di secondo grado, prevista per il 7 gennaio 2021, è stata al centro della prima riunione del Tavolo di coordinamento istituito dal prefetto di Napoli, Marco Valentini, in attuazione di quanto disposto dal Dpcm del 3 dicembre scorso, nell'ambito della Conferenza provinciale permanente.

All'incontro, presieduto dal prefetto Valentini, hanno partecipato i rappresentanti delle amministrazioni centrali, della Regione Campania e delle amministrazioni locali, nonché il direttore dell'Ufficio scolastico provinciale, i rappresentanti delle Università degli Studi Federico II e Parthenope, il direttore generale dell'Agenzia campana Mobilità Infrastrutture e Reti (Acamir) e i rappresentanti di Anm, Eav e Ctp.

I lavori del tavolo sono finalizzati a definire una strategia, che confluirà in un documento operativo, per conciliare le esigenze connesse alla ripresa delle attività scolastiche in presenza, prevista, per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, il 7 gennaio 2021, con quelle della mobilità, allo scopo di garantire il rispetto delle misure di contenimento del contagio. Il successivo incontro è calendarizzato per la prossima settimana.