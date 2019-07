NAPOLI. Ha palpeggiato una donna, e quando la vittima si è allontanata sdegnata ha tirato fuori una pistola minacciandola anche con un coltello. Per l'episodio, avvenuto in un pub di Varcaturo, un 44enne di Giugliano di Campania è stato denunciato dai carabinieri. L'uomo, già sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma per atti persecutori, dopo essere stato rifiutato ha anche spinto a terra la 34enne, tentando di estorcere 500 euro agli amici della ragazza intervenuti per difenderla. In casa il malvivente aveva 100 pallini di acciaio per un'arma ad aria compressa. Denunciato, dovrà rispondere di violenza sessuale, tentata estorsione, lesioni personali e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.