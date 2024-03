NAPOLI. Sono stati completati i lavori per l’inserimento del nuovo collettore fognario provvisorio nel tratto di via Morghen interessato dal dissesto della fogna storica di fine Novecento. Il tutto dopo che sabato il cedimento del by-pass nell’area della voragine prodottasi il 21 febbraio scorso aveva provocato una nuova colata di fango, che si era riversata su via Solimena invadendo alcuni locali.