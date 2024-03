«Arrivato il riscontro di Abc, non risultano problemi agli impianti. Pertanto procederemo alla colmatura del cedimento stradale attraverso la Società Napoliservizi» ha annunciato nella mattinata di ieri la presidente della Municipalità cinque, Clementina Cozzolino, e in serata è già ripresa la circolazione dei mezzi pesanti, e ovviamente dei bus di linea dell’Anm, su via Cimarosa. Per il ripristino definitivo di via Bernardo Cavallino, si dovrà invece aspettare venerdì quando sarà definitivo il ripristino.