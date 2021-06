NAPOLI. Si è spenta nella sua dimora napoletana, a Villa Lucia, Diana de Feo, giornalista, ex senatrice, moglie dell’ex direttore del Tg4 Emilio Fede.

Aveva compiuto 84 anni il 7 marzo scorso e da un anno combatteva strenuamente contro il male che lo aveva colpito. Figlia di Italo de Feo, storico scrittore, giornalista e direttore della Rai, fu per venti anni tra le collaboratrici della rubrica quotidiana l’Almanacco del giorno dopo ed inviata speciale del Tg1 per l’arte e la cultura. Alle elezioni politiche del 2008 fu eletta senatrice nelle liste del Popolo della Libertà in Campania su invito di Silvio Berlusconi.

Lascia il marito Emilio Fede, attualmente a Milano dopo aver superato gravi problemi fisici, le figlie Simona e Sveva, i cinque nipoti e una pronipote. I funerali si terranno domani a Napoli nella chiesa di San Gennaro al Vomero.