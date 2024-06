Sarà l’autopsia sul corpo di Cristina Frazzica, la trentunenne morta perchè investita mentre era in kajak con un amico nello specchio di mare a Posillipo fra Villa Volpicelli e villa Rosebery, a dare ulteriori elementi che dovrebbero servire a chiarire la posizione di Guido Furgiuele, l’avvocato, indagato per omicidio e omissione di soccorso. Ha raccontato di non essersi accorto di nulla e che nessuno dei presenti sulla barca, sei ospiti, ha sentito o visto qualcosa. Per questo dopo l'impatto con il kajak nello specchio di acque davanti Posillipo ha proseguito diritto con il suo scafo.