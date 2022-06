Un pensionato di 78 anni, G.R., e' stato trovato morto stamani nella sua casa di Via Rocco Pizzarello, a Polistena, all'interno di un complesso abitativo dove vivono numerose famiglie nella zona nord della cittadina.

La morte dell'uomo, al momento, rappresenta un mistero per gli investigatori. L'anziano viveva da solo. Da circa 4 giorni non rispondeva piu' al telefono ed un nipote ha lanciato l'allarme chiamando la Polizia.

Recatisi sul posto, gli agenti hanno chiesto anche l'intervento dei Vigili del fuoco per aprire l'appartamento - che era regolarmente chiuso - e quando sono entrati hanno trovato l'uomo riverso a terra privo di vita, nudo con tutta la casa messa a soqquadro e l'acqua del rubinetto ancora aperta.

Un mistero dunque la morte dell'uomo, che ha lavorato per tanti anni nella sanita' pubblica. Cosa sia successo e per quali ragioni le suppellettili dell'abitazione siano state trovate in disordine adesso dovranno accertarlo le indagini del Commissariato di Polistena della Polizia. Sul posto per i rilievi anche la Polizia Scientifica.