NAPOLI. Sarà l’autopsia a chiarire la causa della morte di Vittorio Parziale, il 29enne vittima di un infarto poco dopo essere giunto al pronto soccorso dei Pellegrini. I familiari, assistiti dagli avvocati Giovanni Fusco e Amedeo Di Pietro, hanno presentato un esposto per far luce sull’accaduto e il pm ha posto la salma sotto sequestro in attesa di nominare un perito per l’accertamento tecnico. Nel frattempo è stato aperto un fascicolo in Procura in cui non compaiono indagati.