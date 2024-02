Il subappalto «a cascata con troppe aziende impegnate in uno stesso cantiere» è un rischio più che concreto in Campania. Sopratutto alla luce del fatto che «ci saranno 22mila progetti finanziati dal Pnrr per circa 14 miliardi, il 60% dei quali saranno destinati a infrastrutture». L’allarme viene lanciato da Cgil e Uil durante il presidio in piazza del Plebiscito, a Napoli (nella foto), in occasione dello sciopero nazionale indetto dalle rispettive categorie degli edili e dei metalmeccanici per la sicurezza sui luoghi di lavoro dopo le ultime tragedie.