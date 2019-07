NAPOLI. È morto all'età di novantadue anni Franco Pontone, storica figura della destra italiana. Nato a Napoli, iniziò il suo impegno politico negli anni Sessanta, aderendo prima alle organizzazioni giovanili universitarie poi al Msi-Dn, con il quale fu eletto consigliere comunale del capoluogo partenopeo nel 1975, guidando l'opposizione della destra all'amministrazione del sindaco comunista Maurizio Valenzi. Cinque anni dopo divenne consigliere regionale della Campania e poi segretario regionale. Nel 1987 entrò per la prima in Parlamento come senatore, rimanendo a palazzo Madama ininterrottamente per sette legislature fino al 2013. Nel suo impegno al Senato vale la pena ricordare il disegno di legge per istituire la Festa dei nonni, approvato nel 2005. Dal punto di vista politico, attraversò tutta l'evoluzione della destra, passando ad An, dove assunse la carica di tesoriere, quindi al Pdl. Seguì per un breve periodo Gianfranco Fini nell'esperienza di Futuro e libertà, prima di far ritorno al Pdl.

MELONI. «Oggi la destra italiana piange la scomparsa del senatore Franco Pontone: un grande galantuomo, un patriota, un uomo d'altri tempi. Un politico mite e determinato, un maestro che ha insegnato a tante generazioni cosa voglia dire impegnarsi in politica e mettersi al servizio della Nazione». Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni: «Era in prima fila, con orgoglio, al congresso fondativo di Fratelli d'Italia a Fiuggi. Tutta la destra gli deve molto e tantissimi di noi sono cresciuti politicamente e umanamente grazie ai suoi preziosi insegnamenti. Oggi la comunità di Fratelli d'Italia esprime con grande dolore il cordoglio per la sua scomparsa e si stringe alla famiglia in questo momento. Siamo pronti ad organizzare, con il consenso dei familiari, una iniziativa che celebri degnamente la sua figura, il suo impegno e la sua integrità morale».