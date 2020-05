Buon compleanno Mostra d’Oltremare. Compie oggi 80 anni la struttura di Fuorigrotta che tuttora affascina i napoletani. Si tratta del più importante complesso espositivo realizzato lo scorso secolo in Europa ed inaugurato il 9 maggio 1940. Per l’occasione arrivò in città anche il re Vittorio Emanuele III. Un’opera, la “Mostra Triennale delle Terre Italiane d’Oltremare”, voluta da Mussolini nell’ambito del rinnovamento urbanistico cittadino dell’epoca.

È la struttura con la quale si voleva mostrare visivamente ai visitatori tutto ciò che caratterizzava i possedimenti italiani d’oltremare e stimolare gli imprenditori ad investire ed a commerciare con le colonie. Ma non solo. L’obiettivo era anche la promozione turistica per lo sviluppo economico di Napoli.

«Ricordo quando da bambino – racconta Gaetano La Nave, docente dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” in Storia delle Relazioni Internazionali, – ero con un grosso palloncino vicino a quel capolavoro di ingegneria idraulica che è la Fontana dell’Esedra (nella foto a destra). Nella mia mente ci sono anche i ricordi personali di grandi eventi culturali organizzati all’Arena Flegrea ed al Teatro Mediterraneo, come i concerti di Keith Jarrett e Dave Brubeck. Bisognerebbe riprendere la suggestione originaria e creare, superata l’emergenza attuale, un vero e proprio hub fieristico-espositivo-culturale al centro del Mediterraneo».

Chiusa un mese dopo per l’inizio della guerra, riaprì agli inizi degli anni ’50 nelle vesti di “Prima Mostra del Lavoro Italiano nel Mondo”. Un’opera ancora oggi testimonianza dell’arte italiana del ’900 e della mediterraneità di Napoli. Dagli anni ’70, infatti, c’è stata una rivalutazione dell’architettura del ventennio da parte della storiografia architettonica di sinistra. Si è iniziato a distinguere il valore dei professionisti e delle strutture realizzate dal periodo di riferimento.

«Il bilancio in relazione alle potenzialità del complesso – afferma Pasquale Belfiore, ordinario di progettazione architettonica e urbana dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, – è negativo. O si progetta il suo futuro con una visione strategica creando sinergie tra le istituzioni responsabili, appostando adeguate risorse economiche e coinvolgendo le migliori competenze gestionali e tecniche, esattamente come accadde nel 1940, o continueranno l’esistenza vivacchiata e lo spreco».

Per Guido D’Agostino, presidente dell’Istituto Campano per la storia della Resistenza, «il complesso merita di essere riqualificato e restituito alla cittadinanza. Continueremo a sensibilizzare gli organi competenti. L’emergenza sanitaria ha fatto saltare un nostro convegno al quale avrebbero partecipato studiosi e specialisti della Mostra».

Ma Napoli ha anche una testimonianza vivente dell’inaugurazione della Triennale. Si tratta dell’architetto Gerardo Mazziotti che all’epoca aveva 16 anni: «Alcuni dei progettisti che vidi quel giorno me li ritrovai anni dopo come miei professori universitari e poi come colleghi per la ricostruzione della Mostra. Ricordo in particolare Cocchia che, tra l’altro, fu il relatore della mia tesi di laurea. Durante l’inaugurazione ero emozionato. La città partecipava unita perché i napoletani erano orgogliosi di avere un complesso di prestigio internazionale».

«La Mostra d’Oltremare - conclude Remo Minopoli presidente della Mostra - è per sua natura proiettata ad uno sguardo che punta oltre i confini territoriali. Lo racconta la storia e il suo stesso nome. Appena sarà possibile organizzeremo un evento per spegnere tutti insieme le candeline. Tutte le attività sono al momento bloccate, ma non ci siamo mai fermati. Stiamo lavorando per mettere in piedi una programmazione che possa, una volta sbloccata la situazione, rilanciare l’economia della Mostra d’Oltremare, e lo faremo nel più breve tempo possibile».