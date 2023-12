Più di 1 milione e 800 mila presenze alla Mostra d’Oltremare nel 2023, triplicato il numero di visitatori rispetto agli anni precedenti. Numeri che certificano il rilancio del polo napoletano grazie alla diversificazione dell’offerta che ha abbracciato eventi, esposizioni e congressi di ogni genere: da NauticSud a Comicon passando per Tutto Sposi, fino alla mostra del Balloon Museum e al Pizza Village che conferma la sinergia con il Comune di Napoli e l’intento dell’amministrazione Manfredi di rilanciare il ruolo della MdO anche come luogo di valorizzazione del patrimonio culturale della città.

Successo per le 27 fiere, con quasi 6.000 espositori presenti all’interno della MdO, che hanno fatto registrare la presenza di 750 mila visitatori. Numeri importanti anche per gli eventi dal vivo che sono stati scelti da più di 650 mila persone.

Un’annata buona anche sul piano della partecipazione ai 30 tra convegni e congressi tenuti in Mostra nel 2023 che hanno visto la partecipazione di 60 mila persone. A questi si aggiungono 90 mila partecipanti ai 21 concorsi che si sono svolti quest’anno.

La capacità di diversificare l’offerta culturale anche in base alle fasce d‘età è stata confermata dalla presenza di circa 22 mila persone alla stagione 2023 del Teatro dei Piccoli. E, infine, l’anno che sta per chiudersi, ha confermato che per i cittadini è importante poter usufruire degli spazi all’aperto della Mostra d’Oltremare che resta uno dei polmoni verdi della città. Gli accessi al Parco sono stati circa 200 mila, mentre nella stagione estiva quelli alla piscina olimpionica hanno superato i 20 mila.

Tirando le somme, il bilancio di fine anno in fatto di visitatori fa segnare più di 1 milione e 800 mila presenze.

«Siamo soddisfatti del lavoro svolto nel 2023 – dicono il Presidente Remo Minopoli e la Consigliera delegata di MdO Maria Caputo – i numeri registrati sono positivi e sono per noi un elemento importante poiché rappresentano non un punto d’arrivo, ma un punto di ripartenza. L’obiettivo per l’anno che sta per iniziare è quello di migliorarci ancora e consolidare ulteriormente il ruolo che la Mostra d’Oltremare ricopre non solo a Napoli e in Campania».