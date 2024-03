Il Comando della Polizia Locale di Napoli, attraverso le Unità Operative San Lorenzo, Avvocata e Stella, ha condotto una serie di controlli nel Centro Direzionale e nella zona Decumani. Sono stati verbalizzati diversi esercizi pubblici per violazioni quali occupazione di suolo abusiva, mancanza di nulla osta per l'impatto acustico e installazione di insegne pubblicitarie abusive. In particolare, nella zona Decumani, sono state controllate 7 attività commerciali, dalle quali è scaturita la redazione di 8 verbali, mentre nel quartiere Centro Direzionale sono stati verbalizzati esercizi pubblici per occupazione di suolo abusiva, mancanza di nulla osta per l'impatto acustico e installazione di insegne pubblicitarie abusive. Nel corso di uno specifico intervento in Via G. Porzio, isola C/1, è stata riscontrata la presenza di una struttura fissa in alluminio, denominata dehors di tipo D, installata sul marciapiede pubblico senza alcun titolo autorizzativo o permesso a costruire, che si configurava come un aumento di volumetria irregolare. La struttura è stata posta sotto sequestro e il responsabile è stato denunciato. Parallelamente, nel servizio svolto dalla Unità Operativa Stella, sono stati identificati e verbalizzati diversi soggetti per violazioni al Codice stradale, tra cui mancanza di revisione, assicurazione e patente scaduta, oltre a violazioni quali sosta su fermata bus e guida con patente straniera. Alla Riviera di Chiaia gli agenti dell'Unità Operative Chiaia, hanno verbalizzato esercizi commerciali per occupazione abusiva di suolo e sono state eseguite notifiche di chiusura temporanea a diversi locali pubblici presenti nella zona dei "baretti di Chiaia", per varie violazioni amministrative, inclusa la mancanza di autorizzazione per impatto acustico. Complessivamente, sono state monitorate 18 attività commerciali, ed elevati 25 verbali. Durante l'operazione, sono stati identificati 6 individui maggiorenni e controllati 18 veicoli, con il conseguente sequestro amministrativo di uno per mancanza di assicurazione e rimozione di un veicolo per sosta irregolare.