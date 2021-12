NAPOLI. I controlli sulla “movida” cittadina, sulle violazioni al Codice della Strada e sul rispetto delle misure di prevenzione sanitarie hanno prodotto, dal lungomare alle aree di Chiaia,

nel centro storico e al Vomero 45 controlli a locali e ad attività imprenditoriali come bar, locali, pizzerie con 29 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, per la

mancata differenziazione dei rifiuti e per la diffusione di musica senza la necessaria autorizzazione di impatto acustico. In due occasioni è stata sequestrata a venditori ambulanti merce alimentare esposta agli agenti atmosferici.

Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada sono stati effettuati 163 controlli ed elevati 139 verbali oltre alla rimozione di 50 veicoli con i carri gru. Gli agenti della Municipale hanno effettuato inoltre 85 controlli per la normativa anti-covid rivolti ai titolari e ai clienti delle attività imprenditoriali, elevando 11 verbali per il mancato controllo del green pass e per il mancato uso della mascherina all’interno dei locali. Infine nelle zone maggiormente frequentate dai giovani sono stati monitorati i locali pubblici e i distributori automatici per evitare la vendita e l'uso delle bevande alcoliche da parte dei minori e sono stati trovati ad esercitare abusivamente come parcheggiatore 3 soggetti che sono stati immediatamente deferiti all’AG in quanto già soggetti al Dacur.

Durante la fase dei controlli gli Agenti della Polizia Locale hanno effettuato anche un intervento insolito negli orari della movida, nello specifico nella zona orientale della città hanno sorpreso

un’attività abusiva all’interno di una casa/officina, approfittando proprio degli orari della movida, il titolare per sottrarsi ai controlli lavorava nel giardino nel retro dell’’abitazione. Il soggetto

è stato denunciato per ricettazione, furto di energia elettrica e gestione illecita dei rifiuti. Sia il proprietario che la persona che lavorava per lui, sono stati segnalati all’Inps per la verifica

sul reddito di cittadinanza.