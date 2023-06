NAPOLI. Movida e rispetto dei residenti i temi dei controlli dei carabinieri al Vomero. In risposta alle crescenti preoccupazioni dei cittadini riguardo al caos della movida e al parcheggio selvaggio, i carabinieri della compagnia Vomero hanno condotto un servizio mirato, specie lungo via Aniello Falcone, via Cilea e nel piazzale San Martino. Durante il servizio, svolto in collaborazione con la polizia locale, numerose auto parcheggiate in modo irregolare e in zone non consentite sono state rimosse. 30 il conto dei veicoli individuati e rimossi. I militari hanno identificato i proprietari delle vetture e comminato sanzioni per oltre 16mila euro. Lo scopo dell’attività, in programma anche nei prossimi giorni, è quello di promuovere il rispetto delle norme e delle regole del codice della strada e di garantire che le strade siano accessibili e sicure per i pedoni e gli altri conducenti. Inoltre, mira a ripristinare un equilibrio tra la vita notturna e il rispetto del diritto al riposo dei residenti. Non solo codice della strada. 5 i ragazzi segnalati alla Prefettura per uso di droga. Sanzionato amministrativamente anche il titolare di un bar perché nell’attività erano somministrati alcolici ai minori. Al locale è stata imposta la chiusura per sette giorni.