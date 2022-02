NAPOLI. In consiglio comunale l’approvazione di nove ordini del giorno, tra cui due sul tema della movida. Il consigliere Sergio D’Angelo (Napoli Solidale Europa Verde), collegandosi alla relazione dell’assessore de Iesu, ha presentato un ordine del giorno approvato all’unanimità che impegna l’amministrazione comunale di dare vita ad una “Consulta della notte” con il coinvolgimento dei rappresentanti dei comitati dei residenti, dell’associazionismo giovanile, degli operatori economici e delle municipalità interessate.

La consigliera Flavia Sorrentino ( Movimento 5 Stelle) ha illustrato un ordine del giorno finalizzato alla proposta di un regolamento da approvare in Consiglio comunale per gli orari di chiusura e le zone di applicazione e che impegna l’amministrazione a vietare la vendita degli alcolici negli esercizi di vicinato dopo le ore 24, ad avere tolleranza zero e a sanzionare gli esercenti che somministrano alcol ai minori. Il documento propone inoltre di vietare musica e suoni percepibili dall’esterno dopo le ore 24 e impegna il sindaco a nominare un garante della notte che costituisca un'interfaccia tra residenti, gestori e associazioni datoriali. L’ordine del giorno è stato emendato su proposta della consigliera Iris Savastano (Forza Italia) e approvato all’unanimità.

Successivamente è stato illustrato dal presidente della commissione Cultura Luigi Carbone (Napoli Solidale Europa Verde) un ordine del giorno che richiede alla Città di Firenze, all’Opera del Duomo di Firenze e al Ministero della Cultura, la traslazione delle spoglie di Pedro Alvarez de Toledo y Zuniga dalla Cattedrale di Santa Maria del Fiore alla Chiesa di San Giacomo degli Spagnoli, dopo idonea riesumazione dei resti mortali, per rifuggire i dubbi sull’attribuzione paventati dalla Soprintendenza Archeologica Fiorentina. Il documento è stato approvato all’unanimità.

Al fine di prevedere azioni per calmierare il caro bollette Gennaro Acampora (Partito Democratico) ha illustrato un ordine del giorno, approvato all’unanimità, che impegna il sindaco e l’amministrazione comunale ad inserire e predisporre nei piani di sostegno dei bonus emergenziali per famiglie, attività commerciali e sociali. Il documento propone anche di sollecitare il Governo a modificare in sede di conversione il Decreto Sostegni Ter per ulteriori impegni finanziari utili a far fronte all’emergenza e a iniziare una fase di investimenti e promozione sociale per rendere Napoli un comune “Carbon Neutral”.

I consiglieri Claudio Cecere e Alessandra Clemente (Misto) hanno proposto un ordine del giorno, approvato all’unanimità, volto a prevedere nel prossimo esercizio finanziario interventi strutturali in Via Tirone, via Comunale Margherita e via Gaetano Salvatore.

Riqualificare il campo di calcio in via della Nuova Vigna sul territorio della Municipalità 8 già nell’esercizio finanziario 2022, invece, è l’impegno dell’ordine del giorno che vede come primo firmatario il consigliere Rosario Palumbo (Cambiamo!), approvato all’unanimità.

A conclusione i consiglieri Claudio Cecere e Alessandra Clemente (Misto) hanno proposto un ordine del giorno che impegna il sindaco a chiedere formalmente lo stralcio dell’art. 6 del Ddl Concorrenza che, allo stato attuale, interviene sulla gestione dei servizi pubblici locali, chiedendo giustificazioni agli enti locali per il mancato ricorso al mercato in caso di affidamento ad aziende in house, e di avviare una discussione pubblica sul ruolo dei comuni nei servizi pubblici e beni comuni.

Il consigliere Gennaro Acampora (Partito Democratico) ha poi illustrato l’ordine del giorno, approvato all’unanimità, che prevede l’impegno del Consiglio comunale a far pervenire la solidarietà dei cittadini al popolo ucraino e la condanna morale e politica di Putin e delle sue azioni di guerra.

A conclusione della seduta il consigliere Luigi Musto (Manfredi Sindaco), come primo firmatario, ha illustrato l’ordine del giorno che impegna il Sindaco a mettere in atto ad horas tutte le procedure idonee affinché i cittadini napoletani, in particolare quelli residente nell’area est, non versino il contributo per la tassa sulla bonifica sulla palude di Napoli e Volla. Esauriti i punti all’ordine dei lavori, la presidente del Consiglio comunale ha dichiarato chiusa la seduta.