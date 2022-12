Notevole impiego di uomini e mezzi della Polizia Locale di Napoli impegnati per garantire sia i servizi necessari per l'amichevole di calcio Napoli-Villareal che quelli relativi alla manifestazione di protesta street parade che si è tenuta nelle strade del centro cittadino.

I servizi di controllo nell'area dello Stadio Maradona di Fuorigrotta hanno consentito l'accertamento di 82 infrazioni per violazioni al Codice della Strada con la rimozione forzata di n. 65 autovetture e la verbalizzazione di n.6 parcheggiatori sorpresi ad esercitare abusivamente l'attività, a cui sono stati sequestrati gli illeciti proventi. Sono 5 i venditori abusivi di bibite, maglie, sciarpe e altri gadget che sono stati verbalizzati e ai quali è stata sequestrata la merce posta illecitamente in vendita.

Nelle strade del Vomero sono stati controllati 18 esercizi pubblici ed elevati 12 verbali per l'occupazione di suolo pubblico illecita, per la gestione non corretta dei rifiuti e per l'assenza dei requisiti per la diffusione di musica. Sempre nella zona collinare tra Via Bernini, via Cifariello, via Cilea e via A. Falcone i caschi Bianchi hanno elevato 107 verbali per diverse violazioni al Codice della Strada e prelevato 51 autovetture lasciate in sosta in modo da determinare grave intralcio alla circolazione. In Piazza Garibaldi le attività di presidio della sicurezza e prevenzione degli illeciti, finalizzate anche ad impedire lo svolgimento dei mercatini abusivi di indumenti e materiali usati, hanno visto l'impiego da parte della Municipale di 3 pattuglie con 9 operatori, che hanno assicurato il monitoraggio dell'area fino alle ore 24.