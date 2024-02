Nell'ambito dei servizi predisposti dal Comando della Polizia Locale di Napoli nelle aree della "movida", gli agenti delle Unità Operative territoriali hanno intensificato le attività di prevenzione e controllo nelle zone di maggiore affluenza della movida cittadina. In via san Sebastiano gli agenti hanno eseguito il sequestro preventivo di un noto locale, già precedentemente segnalato e verbalizzato per lavori abusivi al suo interno ad inizio mese di febbraio. Un altro locale in Via Mezzocannone è stato sanzionato per occupazione di suolo pubblico in difformità ai titoli autorizzativi, mentre in zona Chiaia sono stati verbalizzati quattro locali per mancata 'scia' per insegne, per la mancata e corretta raccolta dei rifiuti e per impatto acustico.

Nei quartieri Stella (Santa Teresa, Piazza Carlo III) e San Lorenzo con particolare attenzione in Piazza Poderico, sono stati elevati 30 verbali per la mancata esibizione dei documenti di guida, per revisione scaduta, mancata copertura assicurativa, per guida senza patente, per tale infrazione sono state denunciate 2 persone per reiterazione nel biennio, circolazione con veicolo sequestrato e circolazione con veicolo già sottoposto a fermo amministrativo, guida senza cintura di sicurezza e guida senza casco protettivo. Inoltre sono stati elevati 40 verbali per divieto di sosta e prelevate 4 autovetture.