POMPEI. Ieri gli agenti del commissariato di Pompei, con il supporto del Reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato servizi straordinari di controllo del territorio in via Plinio e nelle piazze Bartolo Longo, Vittorio Veneto, Esedra, Anfiteatro, Porta Marina Inferiore.

Nel corso dell’attività sono state identificate 71 persone, di cui 23 con precedenti di polizia, controllati 47 veicoli e contestate due violazioni del Codice della Strada per mancata esibizione dei documenti di circolazione.