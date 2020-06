FRATTAMAGGIORE. Carabinieri presidiano la “Movida” del centro. Oltre 50 le persone controllate, 2 quelle denunciate. 23 i veicoli sequestrati e contravvenzioni per un importo superiore ai 30.000euro. Servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Napoli nelle aree della movida di Frattamaggiore.

I militari della Compagnia locale, insieme a quelli del Reggimento Campania, hanno presidiato tutte le zone più frequentate del sabato sera in prossimità dei locali notturni del centro. Identificate complessivamente 60 persone, 35 delle quali già note alle forze dell'ordine.

Controllati 36 veicoli ed elevate 31contravvenzioni al codice della strada, molte per guida senza casco e mancanza di copertura assicurativa e guida senza patente per un importo di 34.000 euro e sottoposto a sequestro amministrativo 23 veicoli. 2 le persone del posto denunciate (un 32enne già noto alle forze dell'ordine per la vendita di sigarette di contrabbando, un 42 enne per guida senza patente con recidiva biennale).