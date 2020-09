NAPOLI. Uno sguardo di troppo ha scatenato la violenza a Mergellina. Nella notte una lite tra alcuni giovani è sfociata in una sparatoria: il bilancio finale è di tre feriti. La lite è esplosa alle 4.30 circa davanti allo Chalet delle rose. Tutto sarebbe stato originato da uno sguardo di troppo a una ragazza con protagonisti due pregiudicati 37enni di Torre del Greco. All'improvviso un terzo uomo ha sparato contro i due, colpendone uno di striscio al fianco. Ma i proiettili sono finiti sul lungomare e hanno colpito e ferito due giovani napoletani, entrambi incensurati: per fortuna nessuno dei due è in pericolo di vita. Subito dopo l'uomo che ha sparato ha fatto perdere le proprie tracce.