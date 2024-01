GIUGLIANO IN CAMPANIA. I carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti nel pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano a Giugliano in Campania per un 53enne, già noto alle forze dell'ordine, che era stato ricoverato per una frattura al femore e una contusione al volto. Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, pare che l'uomo, secondo quanto riferito dai carabinieri, sia stato vittima di un'aggressione da parte di sconosciuti dopo una lite avvenuta a Mugnano di Napoli per motivi di viabilità. Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dell'evento.