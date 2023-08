I guidatori di Milano, Pavia e Mantova sono i più multati della Lombardia; in particolare Milano non solo è risultata essere il comune lombardo che nel 2022 ha incassato i maggiori proventi derivanti da sanzioni legate all’accertamento delle violazioni al Codice della Strada, ma anche il primo a livello nazionale. È quanto emerge dall’analisi congiunta Facile.it-Assicurazione.it realizzata esaminando i rendiconto dei proventi delle violazioni del Codice della Strada pubblicati dalle città capoluogo di provincia lombarde. Lo scorso anno Milano, con 151 milioni di euro, si è guadagnata sia il primato per i proventi incassati derivanti da sanzioni legate all’accertamento delle violazioni al Codice della Strada in Italia.

L’importo complessivo raccolto in Lombardia supera i 193 milioni e mezzo di euro, spingendo la regione al primo posto nella classifica nazionale. Al lato opposto della classifica nazionale ci sono Napoli e provincia, dove la pubblica amministrazione ha incassato 8,8 milioni di euro. Dall’analisi congiunta Facile.it-Assicurazione.it realizzata esaminando i rendiconti dei proventi delle violazioni del Codice della Strada è emerso che i conducenti napoletani sono i terzi più multati della Campania: nel capoluogo di provincia, nel 2022, la spesa pro capite per sanzioni è stata di 13 euro. Seguono nella graduatoria campana Salerno (quasi 2,8 milioni), Benevento (quasi 610mila euro) e Caserta (321mila). Rapportando le multe al numero di autoveicoli e motocicli in circolazione, però, la graduatoria campana cambia: al primo posto si posiziona Salerno, dove nel 2022 la “spesa pro capite” per multe è stata di 27 euro. Seguono nella graduatoria regionale i conducenti beneventani (14 euro) e quelli napoletani (13 euro). Chiude la classifica Caserta (6 euro). Limitando l’analisi ai soli proventi derivanti da violazioni ai limiti massimi di velocità, invece, emerge che tra le città capoluogo campane quella con i maggiori incassi è ancora una volta Napoli (più di 18mila euro nel 2022).