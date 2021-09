Tragedia in Veneto dove, Giovanni Prati, 56 anni, è stato ritrovato morto in casa, dilaniato dai morsi dei suoi stessi cani. A quel che sembra i 5 animali si sarebbero cibati di lui dopo la sua morte, sopraggiunta, si pensa, per cause naturali.

La drammatica scoperta

Il cadavere è stato ritrovato ieri, giovedì 2 settembre, all’interno della sua abitazione in via del Fante, a Vittorio Veneto. Sul corpo della vittima le forze dell’ordine hanno ritrovato varie ferite attribuibili ai suoi tre meticci e due boxer, che vivevano con lui.

Ne dà notizia della raggelante vicenda, il Corriere della Sera

La morte del 56enne

Le cause della morte del 56enne sarebbe avvenuta una decina di giorni fa per cause naturali, forse un atrresto cardiaco.I cani, abbandonati a sé stessi e senza possibilità di uscire, non avrebbero avuto altro modo di sopravvivere se non nutrirsi dei resti del proprio padrone.

L'allarme

L'allarme è stato dato dai parenti sebbene i rapporti fossero rari, dato che l’uomo conduceva uno stile di vita ritirato, anche a c ausa del suo passato di tossicodipendenza.

L'inchiesta

Sulla tragedia la Procura di Treviso ha aperto un fascicolo d’inchiesta e disposto l’autopsia per fugare ogni dubbio sulle cause del decesso.

La villetta in cui dimorava l’uomo è stata trovava in stato di abbandono: tanta sporcizia, caos, disordine ovunque e degrado. Sempre come riferisce Il Corsera, Prati aveva sofferto in passato di problemi di tossicodipendenza che lo avevano spinto verso un’esistenza appartata.

I cani affidati all’Enpa

I cani del 56enne godono tutti di buona salute. Quando sono stati trovati è stato segnalato in loro un alto grado di aggressività tanto che sono stati sedati. Dopodiché sono stati affidati ai volontari dell’Enpa.