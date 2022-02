Muore in casa ma nessuno se ne accorge: Marinella trovata sulla sedia della cucina due anni dopo.

Il corpo era già in avanzato stato di decomposizione. L'abitazione era stata venduta a un cittadino svizzero, ma mantenendo l'usufrutto.

E' stato l'uomo a chiedere l'intervento della polizia non avendo notizie dell'anziana.

Muore nella sua casa, da sola. E nessuno se ne accorge. Il corpo resta sulla poltrona e viene ritrovato due anni dopo. Una storia che ha dell'assurdo è accaduta a Como.

Il cadavere di Marinella Beretta, 70 anni, è stato rinvenuto nel pomeriggio di venerdì in avanzato stato di decomposizione.

Era seduta in salotto

L'anziana, originaria di Erba, era morta probabilmente da oltre due anni. Non aveva parenti o amici prossimi. Nessuno si era insospettito non avendo sue notizie.

La donna, originaria di Erba, è stata stroncata da un malore mentre era sulla poltrona. Proprio dove è rimasto il corpo fino al ritrovamento.

Aveva venduto la casa nella periferia di Como a un cittadino svizzero, ma ne aveva mantenuto l'usufrutto. Alcuni residenti della zona nei giorni scorsi hanno chiamato il proprietario dell'immobile, che ritenevano disabitato, per questioni legate alla manutenzione del verde.

È stato l'uomo a chiedere l’intervento della polizia, preoccupato perché già da mesi non riusciva a contattare l’anziana donna.

La casa era chiusa dall’interno

La salma della 70enne è stata portata nella camera mortuaria dell'ospedale Sant'Anna, in attesa che la procura decida se effettuare o meno l'autopsia.

Il macabro ritrovamento

Quando i poliziotti e i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento hanno trovato il corpo ormai mummificato di Marinella, ancora seduta sulla sua sedia.

L’abitazione era chiusa e in ordine. Sul corpo della donna saranno effettuati i necessari accertamenti, ma gli inquirenti sembrano convinti che la settantenne sia morta per cause naturali, senza riuscire neppure ad alzarsi per chiedere aiuto.

I vicini hanno confermato che non la vedevano da anni, ma erano convinti che si fosse trasferita; con la pandemia, tra l’altro, tutti i contatti sono diventati difficoltosi.

Sembra che nessuno abbia più avuto notizie della pensionata almeno dal mese di settembre del 2019: la morte potrebbe dunque risalire a quel periodo.

La segnalazione dei vicini

Gli accertamenti sono scattati dopo il forte vento di questi giorni in Lombardia. I vicini avevano segnalato una situazione di rischio legata ad alcuni alberi pericolanti attorno all’abitazione.

Il proprietario della casa però ha spiegato che da tempo non riusciva a mettersi in contatto con la 70enne, che gli aveva venduto l’immobile e che come da accordi aveva continuato a risiedervi.

Con il nullaosta della procura di Como, dopo le prime verifiche senza esito, i poliziotti sono entrati in casa e hanno scoperto la tragedia. I

l corpo della settantenne è ora in ospedale in attesa delle decisioni della magistratura. Gli agenti stanno anche verificando se davvero la donna non avesse alcun parente.