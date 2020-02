CASORIA. Mena Pagano scrive “Un angelo tra gli angeli riposa in pace, dai la forza ai tuoi genitori di sopportare un dolore così atroce”. Marco Scotto Di Gregorio lascia una faccina che piange, così come Marco Scotto Di Gregorio. Da Genny Cinzia ecco due cuori infranti. Sono le frasi o i disegnini di dolore per ricordare la morte di Angelo De Rosa. Il 25enne è deceduto improvvisamente giovedì sera nel complesso dell’Uci Cinemas a Casoria, sentendosi male mentre ballava, per un arresto cardiaco. Sui social sono in tantissimi a ricordarlo.