Un 24enne con precedenti di polizia è stato denunciato ieri dalla Polizia di Stato per aver danneggiato una porta del pronto soccorso dell'ospedale Cto di Napoli. Gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale sono intervenuti ieri in viale Colli Aminei per la segnalazione di un danneggiamento al Cto.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno accertato che un uomo aveva infranto uno dei vetri della porta di ingresso del pronto soccorso poiché aveva appreso la notizia della perdita di un familiare.

La Polizia di Stato è intervenuta la scorsa notte anche al pronto soccorso dell'Ospedale del Mare per la segnalazione di una lite e, una volta sul posto, hanno bloccato un uomo in stato di alterazione che, poco prima, aveva aggredito una guardia giurata. S.E., 42enne di Torre Annunziata con precedenti di polizia, è stato denunciato per minacce, oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni.