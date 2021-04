Muore schiacciato dalle ruote di un tir, tragedia a Benevento

Dramma alle porte di Benevento per un tragico incidente.

Un immigrato si era nascosto tra il rimorchio e la motrice di un autoarticolato, per poi cadere e finire schiacciato mentre il mezzo pesante stava effettuando la manovra d’ingresso in un parcheggio di un’azienda della provincia di Benevento.

Sarebbe morto così il giovane immigrato, privo di documenti e di cui ancora non si conoscono le generalità, finito sotto il tir sul quale era salito da clandestino per raggiungere il nostro Paese.

È accaduto nel primo pomeriggio all'interno del parcheggio di un'area di servizio lungo la statale 372 nei pressi dello svincolo per Campobasso.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono al lavoro i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Benevento.

Nella stessa area di servizio qualche mese fa altri immigrati clandestini erano stati scoperti a bordo di un camion frigorifero.

In quell'occasione, per fortuna, tutte le persone non avevano riportato ferite.

Il dramma di questo pomeriggio ricorda, invece, un'altra tragedia registrata nel Sannio, a Paduli. Dove, come si ricorderà, un altro giovane immigrato fu travolto e ucciso dalle pesanti ruote di un camion che stava entrando nel piazzale di un'azienda.

Su disposizione del sostituto procuratore di turno, il medico legale, il dottore Emilio D'Oro ha effettuato un sopralluogo ed una prima visita esterna. Al vaglio dei carabinieri la posizione dell'autista, straniero, del mezzo pesante carico sacchi.



Il mezzo pesante partito dalla Grecia era diretto in Liguria per trasportare il carico.

Durante la manovra l'autista ha evidentemente notato il corpo tra le ruote del rimorchio ed ha fatto scattare l'allarme.

Resta da accertare se l'uomo si trovasse già sotto il pianale del rimorchio o se stesse cercando di salire in quel momento.

Solo Ipotesi che ovviamente sono ora al vaglio dei carabinieri. Sul luogo della tragedia anche la polizia stradale.