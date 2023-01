«Noi non archiviamo. Quello di Mario è un omicidio, per noi è chiarissimo ed è importante prima di tutto restituirgli dignità». Così Anna Maria Motta, madre di Mario Paciolla, il cooperante napoletano trovato morto in Colombia il 15 luglio 2020, caso per il quale la Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione. genitori di Mario Paciolla hanno partecipato alla presentazione del murale che lo street artist Jorit realizzerà su una facciata del liceo scientifico Elio Vittorini, a Napoli, e che sarà inaugurato il prossimo 28 marzo, giorno in cui Mario Paciolla avrebbe compiuto 36 anni.

Il progetto "Un murale per Mario Paciolla" è stato presentato questa mattina in conferenza stampa nella Sala del Capitolo all'interno del Complesso monumentale di San Domenico Maggiore, nel centro storico di Napoli; presenti, insieme ai genitori, Simone Campora del collettivo "Giustizia per Mario Paciolla", la vicesindaco del Comune di Napoli Laura Lieto e il presidente di Gesco Sergio D'Angelo.

Sono intervenuti anche Sergio Colella, consigliere delegato dal sindaco per la Città metropolitana, e Rosaria Désirée Klain responsabile di Articolo 21 per la Campania, mentre le avvocatesse Alessandra Ballerini ed Emanuela Motta che assistono la famiglia Paciolla hanno mandato due interventi video. Ha moderato la conferenza il giornalista Claudio Silvestri.

Il murale firmato Jorit e dedicato alla memoria di Mario sarà realizzato con il sostegno di Gesco e della società Argo e grazie a una raccolta fondi sulla piattaforma Gofundme. L'istituto Elio Vittorini si è reso disponibile ad ospitare l'opera su una facciata del liceo (il nulla osta sarà ratificato da un consiglio d'istituto agli inizi di febbraio), d'intesa con il Comune e la Città Metropolitana di Napoli.

«Il Comune si sta adoperando affinché si possa realizzare questo tributo a Mario e il suo volto diventi per tutti parte della nostra vita quotidiana e del panorama di questa città. Il murale sarà la testimonianza collettiva di una comunità che si riconosce attorno a un uomo che ha vissuto per la pace», ha detto la vicesindaco Laura Lieto.

«Mario era un difensore dei diritti umani, ha speso la sua vita ed è morto per questo. La sua è una storia dolorosa che merita verità e giustizia e il fatto che sarà un artista internazionale come Jorit a realizzare il murale aiuterà a uscire fuori dai confini campani», ha detto Emanuela Motta, legale dei familiari che ha ricordato anche che è possibile lasciare messaggi anonimi, caricare foto e video sulla piattaforma marioveritas.org per sostenere la ricerca della verità sulla morte di Mario Paciolla.

«Mario è morto sul lavoro, impropriamente lo si definisce “volontario" - ha ribadito Alessandra Ballerini - ed è chiara la responsabilità dell'organizzazione per cui lavorava. Era un giovane uomo, un giornalista rigoroso e generoso ed è anche per tutte queste ragioni che non crediamo all'ipotesi del suicidio, oltre che per le molte evidenze che abbiamo dai nostri periti».