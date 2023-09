NAPOLI. La difesa del 17enne dei Quartieri Spagnoli attende l’esito dell’autopsia prima di decidere sul ricorso al Riesame. L’ultimo giorno utile è mercoledì prossimo e l’avvocato Davide Piccirillo non si sbilancia, limitandosi a sostenere che eventualmente lo presenterà in quella data, non prima. Per il momento le dichiarazioni dell’indagato, le stesse rese al pm prima e poi al gip, restano quelle: «Ho visto un giovane alto e grosso con una bottiglia di vetro in mano che si avvicinava e temendo potessi colpirmi, ho sparato».