NAPOLI. Un ragazzino di 12 anni è stato sorpreso dai Carabinieri nella Galleria Umberto I a Napoli mentre brandiva un coltello a farfalla. Il 12enne era in compagnia di alcuni amici quando è stato sorpreso dai militari che lo hanno affidato ai genitori. L'arma è stata sequestrata.

I Carabinieri hanno eseguito controlli anche nella zona di Chiaia: in via Cavallerizza a Chiaia hanno fermato un 19enne incensurato, trovato in possesso di un coltello a serramanico e di una pistola a salve priva del tappo rosso. Il 19enne è stato denunciato.

Nei Quartieri Spagnoli un 25enne è stato sorpreso in possesso di un coltello in acciaio a lama fissa. Controlli anche al codice della strada, con 3 scooter sequestrati, e 2 parcheggiatori abusivi denunciati nella zona dei "baretti" di Chiaia.