I Carabinieri della compagnia Napoli Stella hanno sequestrato 175.750 euro contraffatti, suddivisi in banconote di ogni taglio da 20 a 500 euro.

I soldi falsi sono stati trovati a Poggioreale, nell'abitazione di due donne, una 51enne e una 47enne, le quali non hanno saputo spiegare per quale motivo avessero le banconote contraffatte in casa.

Entrambe sono state arrestate per spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate e sono state portate nel carcere femminile di Pozzuoli (Napoli), in attesa di giudizio.