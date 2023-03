I Carabinieri indagano sul ferimento di un 17enne la scorsa notte a Napoli. Il giovane è stato ferito con un'arma da taglio al torace ed è stato portato all'ospedale Cto, dove è stato giudicato guaribile in 8 giorni. Ai Carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli intervenuti sul posto il giovane, che vive nel quartiere Chiaiano ed è incensurato, non ha fornito alcuna informazione utile alla ricostruzione dei fatti. Indagano i Carabinieri.

Nel pomeriggio un 18enne si è presentato ai carabinieri di Melito ammettendo il suo coinvolgimento nel ferimento del 17enne. Il ferimento, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuto in via Monte Rosa, nel quartiere Scampia, zona nord della città. Ancora da chiarire i motivi dell'aggressione. Il 18enne è stato denunciato per lesioni aggravate e porto abusivo di armi. Proseguono le indagini per ricostruire la vicenda.