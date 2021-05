Il cadavere semi carbonizzato di Ylenia Lombardo, 33 anni, è stato trovato nella prima serata di ieri in una abitazione di via Ferdinando Scala, a San Paolo Belsito, in provincia di Napoli. I carabinieri della compagnia di Nola che indagano sull'accaduto hanno fermato un uomo: si tratta di un 36enne, nei confronti del quale è stato eseguito un decreto di fermo emesso dal pm della Procura di Nola.

L'uomo, nella cui casa sono stati trovati vestiti sporchi di sangue, risiede a San Paolo Bel Sito e non si conosce al momento in che tipo di rapporti fosse con la vittima. Il corpo della 33enne presentava ecchimosi al volto, risparmiato dalle fiamme.

I rilievi sul posto sono stati eseguiti dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

