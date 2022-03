NAPOLI. Napoli accoglierà le centinaia di familiari di vittime innocenti provenienti da tutta Italia in occasione della XXVII in occasione della XXIII Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa da Libera e Avviso Pubblico, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e in collaborazione con la Rai che si svolgerà lunedì 21 marzo con un corteo che partirà alle ore 9 da Piazza Garibaldi e arriverà a piazza Plebiscito dove verranno letti i nomi della vittime innocenti delle mafie. Domani domenica 20 marzo i familiari provenienti dalla Calabria, Sicilia, Puglia, Campania e dal Nord Italia si ritroveranno alle ore 15 il Monastero Santa Chiara Piazza del Gesù per la loro assemblea a seguire alle 18 Veglia ecumenica nella Basilica Santa Chiara in memoria delle vittime innocenti delle mafie durante la quale saranno letti i nomi delle vittime delle mafie alla presenza dell'Arcivescovo di Napoli Mons Domenico Battaglia. Da ventisette anni Libera ricerca e raccoglie le storie delle vittime innocenti delle mafie, accompagnando i familiari nell' incontrarsi, nel riconoscersi e nel camminare insieme nel percorso di emersione dal dolore. Grazie alle generose testimonianze dei familiari, in questi anni Libera ha raccolto un patrimonio prezioso di storie, dal valore etico, storico e sociale, inestimabile. Non si tratta solo di storie individuali o familiari:sono le storie dei nostri territori che, riunite insieme, raccontano un pezzo di Storia del nostro Paese.

La giornata di domenica 20 marzo prevedono due iniziative. Libera e Lega Navale Napoli organizzano la Veleggiata della Memoria , un Flashmob Nautico a testimonianza dell'Impegno nel ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Raduno al Molosiglio alle ore 11 per la partenza delle barche che si ritroveranno in mare all'altezza della Colonna Spezzata per il suono caratteristico delle trombe delle imbarcazioni.

Sempre domenica 20 marzo, Napoli si colora con la memoria e la rigenerazione: 12 tappe in giro per la città di Napoli organizzate dall'Agesci di Napoli. A partire dalle 9 per tutta la mattinata. Dal centro alla periferia scout e realtà del territorio individueranno luoghi di memoria, in cui le vittime hanno perso la vita a causa delle camorre e luoghi che assumeranno la memoria di queste donne e questi uomini le cui vite sono state spezzate dalla violenza criminale.

In memoria di Estate, Landieri, De Martino, Pastore, Galletta, Del Core, Esposito Ferraioli, Gigi e Paolo, vittime del rapido 904, D'Errico, Scamardella, Cesarano.

«È importante - commenta Daniela Marcone, Ufficio di Presidenza di Libera e responsabile Libera Memoria - ricordare le oltre 1.000 persone uccise dalle mafie nella loro vitalità, nel loro essere madri, padri, figli, sorelle, mogli e mariti, cittadini del nostro stesso mondo. La memoria che custodiamo è fatta di ricordi vivi che restituiscano ai familiari una speranza importante, che permetta percorsi difficili di vita e di ricerca di una verità processuale imprescindibile. L'80% dei familiari delle vittime innocenti di mafia non conosce la verità e non può avere giustizia. Ogni anno nel percorso di avvicinamento al 21 marzo nei nostri archivi aggiungiamo periodicamente nuove storie. Storie che ci aiutano un po’ di più nel rendere questo elenco più aderente ai fatti, storie che sono parte della Storia d’Italia».