NAPOLI. È la città di Napoli la top food&wine destination per i turisti italiani. Napoli sale sul podio più alto con il 14 per cento delle preferenze dei viaggiatori enogastronomici, lasciando alle spalle Bologna e Roma rispettivamente con l’11 e 10 per cento. E se il territorio napoletano è sul podio più alto, anche la regione vi sale. La Campania infatti è terza tra le regioni destinatarie per l’enoturismo con il 40 per cento delle preferenze, alle spalle di Sicilia ed Emilia Romagna con il 46 e 44 per cento.