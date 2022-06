NAPOLI. «Il problema principale di piazza Garibaldi è quello della sicurezza, perché questa è una zona preda di scippatori, organizzati in vere e proprie bande, compose in alcune composte da extracomunitarie, che creano pericoli alle persone. Non è vero che mancano le forze dell’ordine, è un problema di coordinamento...». Giuseppe Salvati (nella foto), responsabile dell’associazione Napoli Centrale che conta 150 operatori, in prevalenza pubblici esercizi, è quanto mai chiaro.