Si fa presente, inoltre, che non è possibile procedere alla distribuzione dell’Eucaristia anche al singolo fedele, mentre si conferma la possibilità per il Sacerdote di portare la Comunione all’ammalato, come viatico, nei casi gravi, osservando comunque tutte le norme prudenziali.

Il Cardinale Sepe ancora una volta rivolge a tutti un accorato appello ad attenersi alle disposizioni impartite dal Governo e dalla Regione per combattere questo tremendo e pericoloso virus che attenta alla salute e alla vita di ciascuno e dell’intera comunità. In questa ottica l’Arcivescovo, tenendo conto delle preoccupazioni del personale e al fine di evitare il possibile contatto tra persone nella frequentazione degli Uffici, ha disposto che la Curia resti chiusa a partire da lunedì, fino al 3 aprile. Nel contempo, invita i fedeli a pregare intensamente perché il Signore ci accompagni e ci protegga con la sua grande Misericordia, liberandoci da questo tremendo male. A tale riguardo il Cardinale Sepe ha preparato apposita preghiera che è stata riportata su immaginette che raffigurano San Gennaro che intercede per la città e che possono essere ritirate nelle parrocchie.

L’Arcivescovo ha fatto proprio l’appello perché coloro che ne hanno la possibilità facciano dono del proprio sangue, recandosi alle apposite postazioni presenti sul territorio. Per l’occasione giova ricordare che, in comunione spirituale con tutti i fedeli della Diocesi, domenica 15 marzo, alle ore 9.30, il Cardinale celebrerà la Santa Messa in diretta televisiva, dagli Studi di Canale 21.