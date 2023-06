«Benvenuto nella famiglia di Italia Viva a Domenico Brescia, giovane consigliere comunale di Napoli, imprenditore, il più votato della sua lista con ben 3724 preferenze». Così in una nota Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva. Brescia è stato eletto alle elezioni comunali del 2021 con Forza Italia. Alcuni mesi fa aveva lasciato gli azzurri ed era transitato nel Gruppo misto.

«L'adesione di Domenico - aggiunge Paita - dimostra come il nostro partito sia in crescita e sempre più attrattivo. Il suo contributo sarà prezioso per rafforzare il lavoro di Italia Viva a Napoli e in tutta Italia».

Brescia che aveva parlato nelle settimane scorse con il senatore Matteo Renzi e con Ettore Rosato, era presente all'assemblea nazionale di Italia Viva che si è tenuta sabato scorso a Napoli.

«Ho deciso di aderire a Italia Viva perché sento che il partito di Matteo Renzi incarna al meglio i valori in cui credo» afferma in una nota Brescia. «Ciò che ci accomuna - scrive - è la visione di una società antropocentrica in cui la forza, l'autonomia del singolo e la sua libertà sono considerati valori primari. La mia esperienza personale di giovane imprenditore e di genitore mi ha avvicinato ai valori liberaldemocratici, europeisti, popolari e riformisti di Italia Viva, lontani dai populismo di destra e di sinistra. Matteo Renzi ha sempre avuto a cuore gli interessi di Napoli e della Campania, investendo nel Mezzogiorno e pensando che il sud possa diventare davvero il motore d'Italia. Questa è la visione in cui mi riconosco e che contribuirò a portare avanti».